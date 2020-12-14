Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

Еврокомиссия включила два самых популярных в России приложения в «черный список» программ с пиратским контентом. 14 декабря ведомство опубликовало положение, по которому социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram были названы как программы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Согласно постановлению «Список наблюдения за контрафактом и пиратством», созданным в 2018 году, все онлайн-ресурсы разбиваются на 4 группы:

онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту;

платформы электронной торговли;

интернет-сервисы, занимающиеся распространением лекарственных средств;

физические торговые площадки.

Еврокомиссия, изучив схемы функционирования «Вконтакте» и Telegram, отнесла эти приложению к разделу «социальные сети, предоставляющие доступ к пиратскому контенту». В официальном документе ЕК значится, что пользователи «Вконтакте» могут легко получить несанкционированный доступ к фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеоплееры, а также к книгам, в том числе учебникам.

«Такой нелегальный обмен пиратским контентом происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права», - указано в документе Еврокомиссии.

Касательно включения в список мессенджера Telegram, в Еврокомиссии объяснили, что в нем иногда не принимаются нужные ответные действия в отношении пользователей, которые распространяют нелицензионный контент. Причем Telegram не реагирует даже после того, как направляется сообщение о том, что конкретный пользователь распространяет «пиратский» контент. В Еврокомиссии сообщили, что таким способом они намерены снизить количество нелегального контента, проходящего через данные площадки.