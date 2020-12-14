Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

Сегодня, 11:14

0

Image 16+
Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

Еврокомиссия включила два самых популярных в России приложения в «черный список» программ с пиратским контентом. 14 декабря ведомство опубликовало положение, по которому социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram были названы как программы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Согласно постановлению «Список наблюдения за контрафактом и пиратством», созданным в 2018 году, все онлайн-ресурсы разбиваются на 4 группы:

  • онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту; 
  • платформы электронной торговли; 
  • интернет-сервисы, занимающиеся распространением лекарственных средств; 
  • физические торговые площадки. 

Еврокомиссия, изучив схемы функционирования «Вконтакте» и Telegram, отнесла эти приложению к разделу «социальные сети, предоставляющие доступ к пиратскому контенту». В официальном документе ЕК значится, что пользователи «Вконтакте» могут легко получить несанкционированный доступ к фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеоплееры, а также к книгам, в том числе учебникам.

«Такой нелегальный обмен пиратским контентом происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права», - указано в документе Еврокомиссии. 

Касательно включения в список мессенджера Telegram, в Еврокомиссии объяснили, что в нем иногда не принимаются нужные ответные действия в отношении пользователей, которые распространяют нелицензионный контент. Причем Telegram не реагирует даже после того, как направляется сообщение о том, что конкретный пользователь распространяет «пиратский» контент. В Еврокомиссии сообщили, что таким способом они намерены снизить количество нелегального контента, проходящего через данные площадки.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

Сегодня, 11:14

Американские ученые разрабатывают технологию телепатической связи

Вчера, 22:14

В Сети появилось видео, снятое на выпавший из самолета iPhone

Вчера, 20:39

Эксперт предупредила, что зараженные приложения могут управлять камерой смартфона

14-12-2020, 00:29

В Роскачестве развенчали популярный миф о вреде смартфонов

13-12-2020, 14:04

Caviar выпустила iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

10-12-2020, 21:04

ASUS тестирует геймерский смартфон ROG Phone на Snapdragon 888

8-12-2020, 17:54

Xiaomi сбросила цены на смартфоны в РФ

7-12-2020, 13:04

Apple доработала старые iPhone

7-12-2020, 10:19

Компания Apple бесплатно заменит бракованные экраны iPhone 11

5-12-2020, 18:09

Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

4-12-2020, 11:14

Zoom и Among Us вошли в рейтинг самых популярных приложений Apple

2-12-2020, 10:24

Компания Caviar презентовала люксовый iPhone 12 без камер

1-12-2020, 19:44

Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом

1-12-2020, 17:54

Названы приложения, которые занимают лишние 15 Гб в телефоне

1-12-2020, 11:09

Xiaomi представила настольную лампу со встроенной камерой для наблюдения за детьми

30-11-2020, 17:54

Простой способ оторвать человека от смартфона назвал психолог

29-11-2020, 22:39

Самое большое нововведение Android 12: информация о Project Mainline

26-11-2020, 22:44

Глава службы безопасности Apple давал взятки планшетами

24-11-2020, 15:39

Россиянам порекомендовали отказаться от смартфонов с большими экранами

24-11-2020, 09:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров