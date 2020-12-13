Американские ученые разрабатывают технологию телепатической связи

Сотрудники Университетов Южной Калифорнии и Дьюка в США, а также ученые из Великобритании разрабатывают технологию телепатической передачи сигналов в мозг с целью установления связи между военным и центральным компьютером.

Если разработка будет успешной, то солдаты смогут мысленно обмениваться информацией с машиной. По словам автора проекта Управления армейских исследований США Хамида Крима, ученые смогли идентифицировать и изменять сигналы мозга, направляющие перемещения.

Использование новой технологии необходимо в тех ситуациях, когда у военнослужащих нет возможности общаться вслух. С помощью этой технологии разведчик мысленно свяжется с центральным компьютером. А компьютер передаст информацию другим солдатам. Кроме того, телепатическая связь поможет справиться со стрессом. Ученые разработали математический алгоритм для дифференцирования реакций мозга. Так, человек зачастую не чувствует усталости, а новая технология привлечет внимание военного к своему самочувствию. Это поможет снизить вероятность ухудшения состояния здоровья. Впрочем, авторы изобретения отметили, что на создание мозгового интерфейса, предназначенного для военных нужд, потребуются десятки лет.