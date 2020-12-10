В Роскачестве развенчали популярный миф о вреде смартфонов

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развенчал распространенный миф о том, что держать смартфон близ кровати вредно для здоровья.

В своем комментарии «Российской газете» он заявил, что научного подтверждения вредного воздействия на организм на текущий момент не существует.

«В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», - пояснил Кузьменко.

Невзирая на это, специалист Роскачества призвал россиян воздержаться от использования смартфона перед тем, как отойти ко сну. Это может не лучшим образом сказаться на зрении.

Свечение экрана, по некоторым данным, может оказать влияние на выработку мелатонина, гормона сна.

Поэтому оптимально оставлять свое мобильное устройство в стороне примерно за час до засыпания.