Эксперт предупредила, что зараженные приложения могут управлять камерой смартфона

Сегодня, 00:29

Ольга Громова

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Эксперт предупредила, что зараженные приложения могут управлять камерой смартфона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина предупредила, что зараженные вирусами приложения могут управлять камерой смартфона для фото и видео с целью их дальнейшей пересылки.

«Вирус может проникнуть на телефон в замаскированном виде. К примеру, под видом безобидного приложения, которое запрашивает от пользователя более расширенные, чем ему на самом деле нужно, разрешения (доступ к камере, памяти устройства и пересылке файлов через сеть)», - приводит ее слова агентство «Прайм».

Специалист в этой связи посоветовала не переходить по сомнительным ссылкам, поскольку зачастую именно через них можно заразить смартфон вирусом. Также следует опасаться сайтов с нелегальным контентом, там также можно «подцепить» вредонос.

Приложения лучше скачивать через официальные магазины Google Play, App Store и Huawei AppGallery. Хотя, как отметила Насибулина, и там можно найти приложение с вирусом. Поэтому стоит обратить внимание на рейтинг и отзывы других пользователей.

Также важно обращать внимание на то, какие допуски просят приложения.

"Всегда обращайте внимание на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения, если эти разрешения не отвечают смыслу их работы, лучше воздержаться от установки", — пояснила эксперт.

Также она посоветовала установить антивирус и регулярно его обновлять.

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