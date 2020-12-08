Caviar выпустила iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

Сегодня, 21:04

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Caviar выпустила iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

Компания Caviar, выпускающая уникальные дорогие смартфоны и аксессуары, начала разрабатывать заказы на смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max от компании Apple. Обновления будут связаны с основателем компании Стивом Джобсом. По информации разработчиков, этот ход будет данью памяти. 

Напомним, что Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года. Об этом сообщает «iXBT».

«Стив Джобс изменил, и даже перевернул мир. Незадолго до своей смерти, в 2010 году, он презентовал модель смартфона iPhone 4, которая по сей день считается лучшим дизайнерским решением всей линейки. Это последний аппарат, в создании которого Джобс принял участие. Чтобы почтить его память, компания Сaviar трансформировала модель iPhone 12 Pro в дизайн iPhone 4», - сообщает компания.

В продажу вошли 3 версии смартфонов - Jobs 4 Black, Jobs 4 White и Jobs 4 Gold. На каждом из них красуются надписи в стиле оригинальных надписей iPhone 4. Каждая модель будет выпущена в количестве 10 штук.

Самой главной особенностью и «изюминкой» данных смартфонов стала частичка оригинальной водолазки Джобса, которая прикреплена в центре логотипа в виде яблочка.

На Российском рынке цена смартфонов будет варьироваться от 395 тысяч до 629 тысяч рублей.

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