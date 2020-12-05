ASUS тестирует геймерский смартфон ROG Phone на Snapdragon 888

Сегодня, 17:54

Ольга Громова

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ASUS тестирует геймерский смартфон ROG Phone на Snapdragon 888

Компания ASUS тестирует геймерский смартфон ROG Phone на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Такую информацию предоставили сразу несколько источников, сообщает 3dnews.ru.

Новинка, которая уже успела «засветиться» в бенчмарках Geekbench и HTML5 под обозначениями ASUS_I005DA и ASUS_I005DB, станет последовательницей модели ROG Phone 3. А на рынок производитель ее выведет под названием ROG Phone 4.

В Geekbench в качестве системной платы гаджета указывается Lahaina. Однако эксперты уверяют, что именно под таким именем и скрывается новейший чип Snapdragon 888 на одном ядре Cortex-X1, трех Cortex-A78 и квартета ядер Cortex-A55. Указанная максимальная тактовая частота — 2,84 ГГц. Гаджет получил графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

На борту у геймерского аппарата, готовящегося к выходу, 8 гигабайт оперативной памяти, работает он под управлением Android 11.

На тестах в одноядерном режиме смартфон получил 1081 балл, в многоядерном — 3584 балла.

Напомним: его предшественники - ROG Phone 2 и 3 были представлены в июле 2019 и 2020 годов. Однако эксперты считают, что производитель аппарат четвертого поколения может вывести на рынок раньше, нежели в июле 2021-ого.

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