Xiaomi сбросила цены на смартфоны в РФ

Удешевление смартфонов от китайского производителя Xiaomi произойдет в России перед новогодними праздниками. Сообщается, что приобрести новые флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro можно будет со скидкой от 4 тысяч рублей, информирует «iXBT.com».

Такое тотальное снижение цен вызвано началом акции «Распродажа 12.12», которая продлится до 23:59 по московскому времени 14 декабря. Причем снижение цены произойдет и на модели от производителей Redmi и Poco. Для тех, кто хотел приобрести новые флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro также созданы выгодные условия — в рамках акции на эти модели также будет действовать скидка почти в 4 тысячи рублей, хотя приобрести эти новинки пока можно только по предварительному заказу. Цена на эти смартфоны со скидкой начинается от 40 990 рублей. Выгодно приобрести можно и Redmi Note 9S, который будет предоставлен в цены от 13 690 рублей вместо «старой» цены в 17 990 рублей.

Если же приобрести смартфон Redmi Note 8T, в подарок к нему можно будет получить умный браслет Mi Smart Band 5 стоимостью в 3290 рублей. При этом производитель анонсирует еще больше выгодных условий распродажи, которые стартуют в России 12 декабря.