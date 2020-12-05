Apple доработала старые iPhone

Корпорация Apple доработала старые версии iPhone, предоставив обновленный iOS. 14-я версия операционной системы значительно улучшила качество видеозвонков.

Последнее обновление iOS 14.2 продемонстрировало поддержку видеозвонков FaceTime 1080p, что не было указано в списке нововведений. Теперь благодаря новому обновлению, которое вышло месяц назад, видеозвонки стали доступны в качестве 1080р по Wi-Fi для моделей iPhone 8 и новее. Причем в самой новой версии смартфона — iPhone 12 — звонить с видео теперь можно и через 5G.

Также компания Apple без предварительного анонсирования изменила на официальном сайте характеристики некоторых моделей iPhone. Так, для iPhone XR после выхода iOS 14.2 9 ноября добавили информацию о поддержке видеозвонков FaceTime HD. Журналисты обратили внимание, что, в частности, на странице iPhone XR данная информация не отображалась до 4 ноября, а затем появилась с уже новыми характеристиками.