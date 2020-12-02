Компания Apple бесплатно заменит бракованные экраны iPhone 11

Сегодня, 18:09

Александр Зуев

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Компания Apple бесплатно заменит бракованные экраны iPhone 11

Модели iPhone 11 компании Apple, выпущенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года, имеют дефект, который проявляется в отсутствии реакции экрана на прикосновения.

Компания Apple признала, что  небольшая партия гаджетов была выпущена с дефектом, который объясняется неисправностью модуля дисплея, пишет ixbt.com. 

При этом производитель открыл сайт, на котором можно оставить заявку на бесплатный ремонт iPhone. Чтобы узнать, подходит ли устройство для программы замены, следует  использовать проверку серийного номера на странице поддержки компании.

Смартфон можно отремонтировать тремя способами:

- Найти авторизованного поставщика услуг Apple

- Назначить встречу в  магазине Apple

- Обратиться в службу поддержки Apple.

Добавим, что под действие программы попадают смартфоны iPhone 11, которыми пользовались в течение двух лет с момента продажи.

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