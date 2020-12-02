Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

Сегодня, 11:14

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Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

3 декабря корпорация Facebook, которая является владельцем социальных сетей Facebook и Instagram, сообщила о том, что все публикации на данных интернет-платформах, которые будут нести в себе дезинформацию о вакцинах от коронавируса, будут автоматически удаляться. Об этом сообщает «ТАСС».

«В связи с последними событиями в мире, а точнее с выходом вакцин от коронавируса, в ближайшее время мы будем удалять все посты, которые дезинформируют людей насчет этих вакцин. Социальные сети будут опираться на официальную информацию от экспертов общественного здравоохранения», - рассказывают в пресс-релизе компании.

Кроме этого, платформа уточнила, что ложной информацией считаются посты о теориях заговора и неподтвержденные данные об эффективности, составе и побочных эффектах вакцин.

«Пока критерии такие, однако факты о вакцинах будут появляться и дальше, потому мы будем регулярно обновлять список тем, которые будут удаляться в социальных сетях», - добавили представители компании Facebook.

Так, ВОЗ сообщает, что по всему миру в разработке находится около 170 вакцин от коронавирусной инфекции. 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина, которую произвели в России.

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