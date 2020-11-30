Zoom и Among Us вошли в рейтинг самых популярных приложений Apple

Сегодня, 10:24

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Zoom и Among Us вошли в рейтинг самых популярных приложений Apple

Компания Apple сформировала рейтинг наиболее популярных приложений в ОС iOS. Первые строчки списка топ-наиболее частых использований занимает сервис для видеозвонков Zoom и мультиплеерная игра Among Us.

Несмотря на то, что бесплатная игра на социальную дедукцию разработана компанией InnerSloth и выпущена еще в июне 2018 года, самая большая популярность к ней пришла только в 2020 году. Игра выполнена в космической тематике, а игроки в ней случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели. Сходство Among Us с салонной командной психологической пошаговой ролевой игрой «Мафия» отмечают все пользователи, причем даже конгрессвуман США Александрия Окасио-Кортес призналась, что регулярно играет в Among Us. Касательно программы для организации видеоконференций, разработанной компанией Zoom Video Communications, то специалисты Apple отметили, что этот сервис видеотелефонии стал главным средством связи между людьми в период тотального локдауна.

Также компания Apple представила рейтинг лучших бесплатных приложений в App Store. Возглавил его Zoom, на втором месте оказалась быстрорастущая соцсеть TikTok. Третье место занял Disney Plus. При этом согласно исследованию сервиса AppAnnie, самым скачиваемым приложением в России и в мире в третьем квартале 2020 года стала соцсеть TikTok. Сервис Zoom вошел в десятку в мировом чарте, и впервые туда попал мессенджер Павла Дурова Telegram.

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