Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом.

По сведениям ITHome, которая ссылается на свои источники в цепочке поставщиков бренда Apple, новые гаджеты iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, не успев поступить в розничную сеть, стали дефицитом. Причина - огромный покупательский спрос на них на фоне нехватки комплектующих материалов.

Специалисты поясняют: потребителей бренда особенно заинтересовали Pro-версии новых iPhone. Например, после заказа на российском официальном сайте iPhone 12 Pro на 128 ГБ, его доставки придется ожидать две, а то и три недели.

Источники подсказывают, что дефицит «яблочных» новинок может исчезнуть к весне следующего года - когда производители компонентов смогут нарастить производство компонентов для сборки смартфонов.