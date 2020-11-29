Названы приложения, которые занимают лишние 15 Гб в телефоне

Сегодня, 11:09

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Названы приложения, которые занимают лишние 15 Гб в телефоне

Самые «тяжелые» и вредные для хранилища смартфона приложения назвали специалисты. По словам эксперта по гаджетам и техноблогера youtube-канала PRO Hi-Tech Ильи Корнейчука, некоторые программы способны незаметно «съедать» до 15 гб памяти, передает «Радио1».

Илья Корнейчук рассказал, что постоянная нехватка памяти остается самой распространённой проблемой пользователей смартфонов.

«В некоторых приложениях, которыми мы часто пользуемся, включена автоматическая загрузка файлов. WhatsApp сохраняет все фото и видео, которые вам присылают, Instagram – снимки с фирменными фильтрами. Через год одна из таких папок может заполнить 10-15 гигабайт», - сообщил эксперт. 

Он добавил, что в основном «съедают» память даже не многочисленные приложения, а их кэш, который надо регулярно чистить в настройках телефона.

«Самым вредным для памяти смартфона приложением я бы назвал Facebook. Он ворует очень много оперативной памяти, и тормозит работу всего смартфона», - поделился Корнейчук. 

Также он поделился советами, как не перегружать память телефона.

«Регулярно очищайте папки с медиафайлами, которые вы уже загрузили в сеть. Например, из Instagram ваши фотографии не удаляются, даже если вы сотрете исходник на смартфоне. Также используйте облачные сервисы, чтобы хранить файлы там, а не засорять оперативную память гаджета. Тем более, что во многих облаках можно хранить просто огромные архивы фотографий и видео, многие из них бесплатные», - рассказал Илья Корнейчук. 

При этом, техноблогер подчеркнул, что необходимо помнить: всё, что загружается в интернет, в том числе в облачное хранилище, может стать достоянием общественности, и нужно быть к этому готовым.

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