Xiaomi представила настольную лампу со встроенной камерой для наблюдения за детьми

Сегодня, 17:54

Анна Лисова

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Xiaomi представила настольную лампу со встроенной камерой для наблюдения за детьми

Настольную лампу со встроенной камерой для наблюдения за детьми создала компания Xiaomi в сотрудничестве с Xiaobai. 

Разработчики рассказали, что настольная лампа оснащена микрофоном и динамиком, поэтому через нее можно будет совершать видеозвонки в режиме реального времени. Разрешение встроенной камеры составляет 1920 х 1080 пикселей, и она оснащена широкоугольным объективом. 

В первую очередь разрабатывалось это устройств для того, чтобы родители могли удаленно наблюдать за своими детьми. 

Масса настольной лампы составляет 2,03 кг при габаритах 513 x 150 x 463,5 мм. Эту настольную лампу можно регулировать по высоте. Можно также менять ее угол наклона. К тому же в нее встроены различные технологии, защищающие глаза. Лампу решили исполнить в корпусе белого цвета. 

На данный момент цена этой настольной лампы составляет около 60 долларов. Приобрести ее можно на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

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