Простой способ оторвать человека от смартфона назвал психолог

Распознать смартфонозависимых людей в наше время не является проблемой. Такие юзеры, как правило, практически везде «залипают» в свои гаджеты. Даже во время важного разговора они держат смартфоны в своих руках, чтобы иметь возможность хотя бы периодически поглядывать на экран. Зависимость уже настолько выработалась у них, что такие люди опасаются даже утраты зрительной связи.

Переключить внимание смартфонозависимых на себя непросто, но возможно.

"Общение человека со своим смартфоном — это одна из разновидностей изменённого состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность – "разбить" состояние", — поведал психолог Дмитрий Синарев.

Фразы "Послушай меня, пожалуйста" в большинстве случаев останутся неуслышанными, либо же их пропустят мимо ушей. Но если человек достанет свой смартфон и предложит собеседнику сделать то же, где следующим этапом станет откладывание смартфонов в сторону, то все получится - привлечь внимание удастся. Хотя такой подход чреват и злостью смартфонозависимого.

«Дабы прервать свою порочную связь с телефоном, необходимо лишь научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Самое надёжное средство здесь — физические действия. Можно отложить смартфон, сделать небольшую зарядку или выйти на пробежку», - порекомендовал психолог.