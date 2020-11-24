Самое большое нововведение Android 12: информация о Project Mainline

Первая информация о Project Mainline от Android появилась в Сети. Такое новшество было предложено компанией Google для оптимизации и упрощения обновления операционной системы Android, передает «ixbt».

По словам участник форума XDA Developers под ником luca020400, Google планирует конвертировать Android Runtime в модуль Mainline, что позволит отправлять обновления ключевых компонентов системы через Google Play. Если Google будет запрашивать изменение способа компиляции кода в Android 12, то его можно будет изменить в любое время, вместо того чтобы полагаться на традиционные обновления операционной системы.

По словам эксперта, это значит, что пользователям больше не надо будет ждать недели или месяцы для получения новых функций или исправлений безопасности.

«Такой Project Mainline расширяет возможности Project Treble. Он распространяет философию Treble на более важные части платформы Android, удаляя OEM-производителей как зависимых посредников из этого уравнения, что позволяет назвать проект самым большим изменением в Android со времен Project Treble», - отметил участник форума.