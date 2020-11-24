Самое большое нововведение Android 12: информация о Project Mainline

Вчера, 22:44

0

Image 16+
Самое большое нововведение Android 12: информация о Project Mainline

Первая информация о Project Mainline от Android появилась в Сети. Такое новшество было предложено компанией Google для оптимизации и упрощения обновления операционной системы Android, передает «ixbt».

По словам участник форума XDA Developers под ником luca020400, Google планирует конвертировать Android Runtime в модуль Mainline, что позволит отправлять обновления ключевых компонентов системы через Google Play. Если Google будет запрашивать изменение способа компиляции кода в Android 12, то его можно будет изменить в любое время, вместо того чтобы полагаться на традиционные обновления операционной системы.

По словам эксперта, это значит, что пользователям больше не надо будет ждать недели или месяцы для получения новых функций или исправлений безопасности.

«Такой Project Mainline расширяет возможности Project Treble. Он распространяет философию Treble на более важные части платформы Android, удаляя OEM-производителей как зависимых посредников из этого уравнения, что позволяет назвать проект самым большим изменением в Android со времен Project Treble», - отметил участник форума.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Самое большое нововведение Android 12: информация о Project Mainline

Вчера, 22:44

Глава службы безопасности Apple давал взятки планшетами

24-11-2020, 15:39

Россиянам порекомендовали отказаться от смартфонов с большими экранами

24-11-2020, 09:49

Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

23-11-2020, 11:44

Сервис TikTok объявил войну порно и проституции

21-11-2020, 15:54

Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

20-11-2020, 16:19

Названы сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона

15-11-2020, 21:49

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 полностью рассекречены

15-11-2020, 17:04

Названа опасность разблокировки смартфона отпечатком пальца

13-11-2020, 16:19

Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с экраном на каждой грани

13-11-2020, 09:19

Google Фото в 2021 году станет платным

12-11-2020, 11:59

С 2021 года доступ ко многим сайтам для старых версий Android будет закрыт

9-11-2020, 09:25

Эксперт рассказал о поиске человека по номеру телефона в Сети

7-11-2020, 15:44

Новый iPhone 12 Mini получил замедленную беспроводную зарядку

5-11-2020, 08:52

Названы признаки слежки за пользователями через веб-камеру

4-11-2020, 16:46

Эксперт рассказал о скрытых возможностях Telegram на Android-смартфонах

3-11-2020, 09:17

Названы способы повышения производительности компьютера

1-11-2020, 17:12

Apple может разработать собственный поисковик

28-10-2020, 18:22

Эксперт Гриценко рассказал, как могут обмануть в сервисе при ремонте смартфона

28-10-2020, 17:42

Nokia возглавляет рейтинг самых надежных производителей смартфонов

27-10-2020, 20:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров