Глава службы безопасности Apple давал взятки планшетами

Главу службы безопасности Apple Томаса Мойера обвинят в подкупе властей с целью получения разрешительных документов на оружие для сотрудников компании. По данным прокуратуры, Мойер пообещал отдать 200 планшетов iPad офису шерифа округа Санта-Клара в Калифорнии в обмен на предоставление четырех лицензий на ношение огнестрельного оружия.

В прокуратуре штата считают, что выдача разрешений на скрытое ношение оружия была превращена в прибыльный бизнес.

Защита Мойера отвергает эти обвинения и утверждает, что его подзащитный невиновен. По мнению адвоката Эда Свонсона, эти обвинения связаны с конфликтом между окружным прокурором и шерифом.

При этом Свонсон заявил, что Apple планировала передать планшеты офису шерифа для поддержания нового проекта подготовки кадров. Правда и то, что компания обращалась за лицензиями на оружие и получила их, заявил юрист. Он также подчеркнул, что связи между переданными планшетами и лицензиями нет. В рамках расследования Мойеру уже предъявили обвинения в том, что он предложил главе полиции 200 iPad на сумму в 70 тысяч долларов. Отметим, что компания Apple провела внутреннее расследование и нарушений не обнаружила.

Добавим, что судебное заседание состоится в январе 2021 года. Главе службы безопасности Apple грозит тюремное заключение.