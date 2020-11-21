Россиянам порекомендовали отказаться от смартфонов с большими экранами

Сегодня, 09:49

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Россиянам порекомендовали отказаться от смартфонов с большими экранами

Эксперты посоветовали россиянам перестать пользоваться гаджетами с большими экранами. Как отметил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, длительное использование таких гаджетов ведет к проблемам с мышцами рук, информирует «ПРАЙМ».

По словам Александра Тимофеева, разработчики ведущих мировых компаний-производителей смартфонов уже отказались выпускать устройства с чрезмерно большим экраном.

«Использовать такие смартфоны, во-первых, неудобно. Бывает даже трудно держать гаджет одной рукой, и пытаться дотянуться большим пальцем до нужной иконки. Это вызывает определенные зажимы в мышцах рук. Во-вторых, появляется проблема, где носить такое большое устройство — в передний карман штанов современные гаджеты уже давно не помещаются, поэтому их часто носят в заднем кармане, где всегда есть риск нечаянно сесть на устройство и погнуть его», - сообщил Тимофеев. 

Эксперт отметил, что слишком большой экран смартфона создает большую яркость, что часто является причиной рези в глазах. К тому же, большой, а значит и дорогой смартфон часто является целью злоумышленников, что также говорит не в пользу таких устройств. Александр Тимофеев добавил, что оптимальным размером смартфона считается девайс шириной шесть-восемь сантиметров и длиной в 10-15 сантиметров.

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