Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

Павел Дуров в своем Telegram раскритиковал iPhone 12 Pro, пользователем которого он является. По его мнению, гаджет ничем новым не удивляет - ни внешне, ни своей внутренней начинкой.

Дуров пишет, что «яблоко» нового поколения похоже на громоздкий вариант iPhone 5, который сошел с конвейера еще в 2012 году.

"Только тут еще и уродливый набор камер, которые выпирают на трех разных высотах", — отметил Павел.

Основатель Telegram также не остался в восторге от "челки" и широких рамок. Он обращает внимание на то, что соотношение экрана к корпусу "низкое", поэтому телефон из-за этого выглядит неактуальным и устаревшим.

После смерти Стива Джобса Apple продолжает эксплуатировать его технологии и завоеванную у пользователей репутацию. При этом ничего нового за последние годы добавлено не было. Поэтому не стоит удивляться, что продажи компании из Купертино проседают.

"Продажи iPhone упали на 21% ранее в этом году. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет ничтожной", — резюмировал Павел Дуров.

Напомним: в 2020 году из-за пандемии коронавируса новую линейку своих смартфонов Apple представила не в конце сентября, а только 13 октября.

Новое поколение iPhone это iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В России дешевле всего можно купить 12 mini - цены на него варьируются от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей.