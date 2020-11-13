Названы сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона

Сегодня, 21:49

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Названы сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона

Перечислены сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона.

Оказывается, номер телефона любого человека может «дать» в руки аферистам гораздо больше ценной информации, чем это может показаться на первый взгляд. Как именно это может произойти, объяснил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам эксперта, по телефонному номеру преступники вычисляют имя человека, а уже по нему можно узнать некоторые паспортные данные. Дальше - больше: информация из паспорта подскажет, есть ли во владении потенциальной жертвы недвижимое имущество, автомобиль. Другими словами, можно оценить, насколько человек богат.

Причем, чем больше организаций обрабатывает данные человека, тем больше шансов у мошенников. 

«Угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных», - предупреждает Щельцин.

Как объяснил эксперт, госорганы, которые собирают персональные данные, сдерживаются от разглашения информации обязательными правилами безопасности и регламентами. В бизнес-структурах подобного нет, и часто операторы связи, банки и пр. просто сливают сведения о клиенте мошенникам.

Более того, значительная часть базы данных, в которую включена информация о том или ином человеке, есть в открытом доступе. И она зачастую становится добычей преступников. 

По словам Щельцина, полностью защитить от возможности стать жертвой «телефонного номера» для аферистов могут электронный паспорт, который нужно менять раз в 3-4 года, или двухфакторная авторизация к важным сервисам.

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