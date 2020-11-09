Google Фото в 2021 году станет платным

Корпорация Google меняет политику хранения фотографий и видео в сервисе Фото, сообщает The Verge.

С первого июня 2021 года в бесплатном хранилище будут засчитывать абсолютно все снимки и ролики. На текущий момент каждая учетная запись позволяет получить абсолютно бесплатно 15 Гб для Gmail, Диска и Фото.

В новом году появится новый сервис, который будет автоматически рассчитывать, через какое время у пользователя закончится бесплатное место в хранилище.

Дополнительное пространство получить можно, но уже на платной основе. Компания предлагает оформить подписку на Google One. Цены, впрочем, приемлемые. Так, 100 Гб обойдутся в 139 рублей в месяц, 200 - в 219, 2 Тб - 699 рублей.

Заметим, что фото и видео, которые будут загружены до июня, и впредь будут храниться бесплатно.

Ограничение на загрузку фото не будет введено лишь для владельцев смартфонов Google Pixel.