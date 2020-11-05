Эксперт рассказал о поиске человека по номеру телефона в Сети

Сегодня, 15:44

Анна Лисова

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Эксперт рассказал о поиске человека по номеру телефона в Сети

О том, какие данные можно узнать о человеке в Сети по его номеру телефона, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Куканов отметил, что, зная номер телефона, злоумышленники могут получить большое количество дополнительных сведений о его владельце. Чтобы получить информацию о владельце номера телефона, злоумышленники будут изучать его страницы в соцсетях. 

«Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу», — рассказал эксперт.

И если аккаунт пользователя не закрыт, то злоумышленники могут получить немало информации, которую в дальнейшем будут использовать в своих мошеннических схемах. Также мошенники могут, зная паспортные данные жертвы, перевыпустить сим-карту и получить доступы к ее аккаунтам и мобильному банку. 

Поэтому важно правильно защищать свою личную информацию. В частности, важные аккаунты и банковские карты не привязывать к одному номеру. Не стоит оставлять свой номер телефона на подозрительных сайтах. Это касается и личных данных. 

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