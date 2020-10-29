Названы расходники, которые автовладельцы забывают менять

Сегодня, 14:42

Ольга Громова

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Названы расходники, которые автовладельцы забывают менять

Эксперты издания «АвтоВзгляд» назвали расходные материалы машин, которые автомобилисты менять почему-то забывают.

Для того чтобы все механизмы автомобиля работали, как часики, надо вовремя менять все расходники. Своевременная замена значительно увеличит ресурс машины.

Многие водители думают, что надо следить только за моторным маслом, воздушным и масляным фильтрами. Но на самом деле надо обращать внимание еще на ряд деталей.

К примеру, трансмиссионную жидкость в редукторе по регламенту меняют очень немногие. Но делать это надо, так как в редукторах передней и задней оси после длительной эксплуатации может быть не только вода, но и частицы грязи. В результате механизм может быть выведен из строя.

Подобное подстерегает даже полноприводные автомобили, оснащенные электромагнитной муфтой подключения 4WD. Ему следует уделять особое внимание, особенно при перегреве.

Не стоит также забывать о необходимости смазки тормозных суппортов и шприцевании крестовин кардана. Если говорить о внедорожниках, заниматься этим следует через каждые 15 тысяч пробега.

В центре внимания каждого уважающего себя автомобилиста всегда должна быть раздаточная коробка. Замену масла следует производить через каждые 60-120 тысяч километров пробега.

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