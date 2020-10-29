Водителям по всей России с 1 ноября разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Сегодня, 09:46

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Водителям по всей России с 1 ноября разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

О главных новшествах, которые должны будут придерживаться водители уже с 1 ноября, рассказали в Министерстве транспорта РФ. В частности, отмечается, что будет упрощена процедура регистрации ДТП, которое теперь можно будет зарегистрировать с помощью мобильного приложения, информирует «ПРАЙМ».

Новшества в законодательстве, которые вступят в силу с началом последнего осеннего месяца, коснулись не только автомобилистов, но и других рядовых граждан страны. Сообщается, что С 1 ноября перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства — всю информацию об автомобилях теперь можно будет хранить в электронном виде. При этом бумажные паспорта не потеряют силы — владельцы автомобилей смогут самостоятельно решить, менять ли им документ на электронный. ДТП теперь можно будет регистрировать через электронное извещение через приложение «Помощник ОСАГО» — причем такое заявление будет равноценно привычному бумажному, и оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Отмечается, что у обоих участников ДТП должны быть полисы ОСАГО. При подаче заявлении о ДТП водители должны будут нарисовать схему происшествия и сделать качественные фотографии.

Нововведения коснутся и процедуры оформлений выплат на детей — с 1 ноября для оформления выплаты на детей с трех до семи лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сообщается, что и пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей также можно оформить дистанционно на портале госуслуг или в МФЦ. 

Из изменений, которые ждут россиян уже с 1 ноября, также указывается возобновление регулярных авиарейсов из Владивостока и Москвы в Токио, появление возможности устанавливать экспериментальный правовой режим для предпринимателей и обязательство крупных торговых сайтов-агрегаторов принимать к оплате карту платежной системы «Мир».

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