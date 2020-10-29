Производство автомобилей в РФ упало на 25%

Сегодня, 09:58

0

Image 16+
Производство автомобилей в РФ упало на 25%

В нынешнем году в России, на всех площадках, продающих новые машины, реализация существенно упала, пишет ТАСС.

Согласно информации, предоставленной сегодня информационно-новостными источниками, продажи новых автомобилей всех моделей и комплектаций за прошедшие 9 месяцев нынешнего года стали меньше на 13,6%.

Всего продано 1 млн 150 тыс. единиц техники. Количество новых машин, изготовленных на автосборочных конвейерах Российской Федерации в этом году, также уменьшилось на целых 25%.

Такую информацию привел во время большого совещания по автомобильной промышленности страны директор департамента автопрома Денис Пак главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову.

Пак заострил внимание, что снижение объема производства автомобилей продиктовано неритмичным функционированием профильных заводов из-за ограничительных мероприятий на фоне мировой пандемии.

В октябре, по прогнозу Министерства промышленной торговли, ожидается рост продаж и производства новых автомобилей в России. По словам Пака, в сентябре рынок уже показал уверенный рост на 3,4 процента, объемы производства выросли на 5,5 процента.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Обновленный кроссовер Renault Duster для рынка России вывели на дорожные тесты

29-10-2020, 11:59

Автомобили Toyota названы самыми надежными по версии пользователей «ВКонтакте»

29-10-2020, 09:18

Стало известно, с какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

27-10-2020, 21:58

Калининградский «Автотор» намерен выпустить собственный автомобиль

27-10-2020, 14:34

Абсолютно новая Skoda Fabia выйдет на рынок в 2021 году

27-10-2020, 11:10

Электромобиль Volkswagen ID.3 получил «5 звезд» в краш-тестах Euro NCAP

27-10-2020, 10:31

Skoda назвала стоимость новой Octavia в РФ

27-10-2020, 08:52

Fiat презентовал полностью новое исполнение электрокара 500 Electric

23-10-2020, 22:39

Chery назвала стоимость в России нового премиум-кроссовера CheryExeed TXL

23-10-2020, 09:23

Китайский электромобиль JAC iEV7S установил рекорд России по дальности пробега

20-10-2020, 09:48

Tesla в Европе будет продавать Model 3 китайской сборки

19-10-2020, 19:52

Автопроизводитель УАЗ начал предлагать в аренду внедорожники «Патриот»

19-10-2020, 18:10

Названы способы обмана покупателей автомобилей с пробегом

19-10-2020, 09:57

Dacia показал серийный электромобиль Spring

16-10-2020, 19:21

В России введут новые штрафы за неисправность автомобиля в 2021 году

15-10-2020, 15:37

Названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей в России

14-10-2020, 13:14

Машины с армянскими номерами задерживают в России

13-10-2020, 10:18

Новый кроссовер Renault за 510 тысяч рублей показали на рендере

29-09-2020, 18:03

АвтоВАЗ собрал первый экземпляр новой Lada Largus FL

25-09-2020, 09:15

Kia с 21 сентября в России запускает подписку на автомобили

22-09-2020, 11:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров