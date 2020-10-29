Производство автомобилей в РФ упало на 25%

В нынешнем году в России, на всех площадках, продающих новые машины, реализация существенно упала, пишет ТАСС.

Согласно информации, предоставленной сегодня информационно-новостными источниками, продажи новых автомобилей всех моделей и комплектаций за прошедшие 9 месяцев нынешнего года стали меньше на 13,6%.

Всего продано 1 млн 150 тыс. единиц техники. Количество новых машин, изготовленных на автосборочных конвейерах Российской Федерации в этом году, также уменьшилось на целых 25%.

Такую информацию привел во время большого совещания по автомобильной промышленности страны директор департамента автопрома Денис Пак главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову.

Пак заострил внимание, что снижение объема производства автомобилей продиктовано неритмичным функционированием профильных заводов из-за ограничительных мероприятий на фоне мировой пандемии.

В октябре, по прогнозу Министерства промышленной торговли, ожидается рост продаж и производства новых автомобилей в России. По словам Пака, в сентябре рынок уже показал уверенный рост на 3,4 процента, объемы производства выросли на 5,5 процента.