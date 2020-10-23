Обновленный кроссовер Renault Duster для рынка России вывели на дорожные тесты

Сегодня, 11:59

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Обновленный кроссовер Renault Duster для рынка России вывели на дорожные тесты
Обновлённый кроссовер Renault Duster

В эти дни по шоссе города Тольятти, как уже было не раз, наблюдается активное движение первообраза обновленного Renault Duster. Автомобиль создан для потребителя России. Машины появились в городе, чтобы на них прошли тестовые испытания.

Особенно это необходимо сделать на специальном автомобильном полигоне, расположенном в Сосновке. Серийный выпуск инновационного внедорожника запущен в Москве. Однако в столице отсутствует собственный испытательный трек.

Аналоги прежней модели Рено тщательно закрыты от посторонних глаз камуфляжной пленкой. Но при ближайшем рассмотрении все же можно кое-что рассмотреть.

Недавно в группе «События Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фото с очень хорошей детализацией и высоким разрешением. Эти снимки намного четче более ранних фотографий.

На них отчетливо видно, что обновленная модель Duster создана с фонарями, аналогичными европейскому образцу Dacia Duster и бразильской версии модели. Сейчас детально увидеть передок кроссовера пока нельзя.

Однако предположительно, спереди паркетник будет выполнен на основе мотивов Renault Duster, поставляемого на рынки Южной Америки. Весьма вероятно, что инновационный образец кроссовера «переедет» на модернизированную платформу B0.

От этого его внешний облик преобразится, станет более современным, интерьер будет доработан в духе купе-кроссовера Arkana. Пока отсутствует точная информация о силовой гамме нового Renault Duster для российского авторынка.

Наверное, это будут уже всем известные двигатели: бензиновые объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 113 и 143 л. с. соответственно, а также 1,5-литровый турбодизель на 109 л. с. Для кроссовера предлагаются механические КПП и 4-диапазонный «автомат».

По имеющейся информации, в конструкции может появится 1,5-литровый дизель мощностью 110 л. с. Аналоги давно продаются на рынке Европы.

Вероятная премьера новинки Duster в России – не ранее 2021 года. Сейчас российские водители довольствуются кроссовером 1-го поколения. Машину можно купить у дилеров в 4-х комплектациях. Стоимость от 840 000 рублей.

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