Стало известно, с какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

Сегодня в мире автомобилей любой автовладелец в курсе, что есть список некоторых мелких недочетов в транспортных средствах, с которыми легко можно пройти техосмотр, но есть и серьезные минусы, которые не позволяют получить диагностическую карту.

Профессиональный осмотр подразумевает проверку машины специалистами на безопасность ее эксплуатации и на экологичность.

Это означает, что при наличии каких-то опасных дефектов и возможности возникновения опасной ситуации на дороге владелец автотранспорта обязан устранить все недочеты машины.

Пройти техосмотр нереально, если у машины будут выявлены проблемы с тормозной системой или рулевым управлением, например, какой-то посторонний стук.

Если на машину установлены какие-то световые приборы, не числящиеся в изначальной конструкции, которые не отрегулированы по ГОСТу, техосмотр станет проблемой для автовладельца, и это придется исправлять.

При неисправных стеклоочистителях, запредельном количестве вредных выхлопов или дымности двигателя также будет невозможно пройти техосмотр, так как это может спровоцировать аварию вследствие затрудненного доступа к осмотру дороги при дожде или снегопаде.

Если повреждены шины, даже одна из них, либо остаточная высота протектора не соответствует требованиям, придется это исправлять.

Также недопустимы проблемы с герметичностью системы питания.

Звуковой сигнал — немаловажный пункт при проверке автомобиля специалистами.

Также должна иметься медицинская аптечка, должны быть соблюдены правила по расположению зеркал, функциональности дверных замков, тягово-сцепному устройству.

Стекла не должны иметь трещин, особенно лобовое.

Это самые главные причины отказа в получении диагностической карты, поэтому перед техосмотром обязательно необходимо исправить все минусы, препятствующие исправной работе автомобиля.