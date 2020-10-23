Калининградский «Автотор» намерен выпустить собственный автомобиль

Сегодня, 14:34

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Калининградский «Автотор» намерен выпустить собственный автомобиль
Сборочный завод «Автотор»

Сегодня, 27 октября, в России стало известно, что отечественный сборочный завод «Автотор» из Калининграда, который до сих пор занимался только сборкой BMW, Kia и Hyundai, собирается разработать и выпустить легковой автомобиль собственной конструкции.

Такую информацию обнародовал сотрудник предприятия Владимир Кривченко, старший вице-президент компании, отвечающий за продвижение проектов в Калининградской области.

Он сообщил местным работникам пера, что на производственной базе автомобильного предприятия уже есть новый инженерный центр. Сейчас набирают специалистов, которые будут создавать первый автомобиль модельной линейки «Автотора».

Предположительно, что идея создания собственной машины «Автотора» связана со специальным инвестиционным контрактом, который компания заключила с российским Минпромторгом.

По словам главы предприятия Александра Сорокина, документ подразумевает создание инжинирингового, IT, учебного центров на базе предприятия «Автотор».

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