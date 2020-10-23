Абсолютно новая Skoda Fabia выйдет на рынок в 2021 году

Сегодня, 11:10

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Абсолютно новая Skoda Fabia выйдет на рынок в 2021 году
Новая Skoda Fabia

Сегодня, 27 октября, в России появилась информация о планах автопроизводителя из Чехии компании Skoda. Скоро этот гигант мирового автопрома покажет автолюбителям и миллионам почитателей супермини Fabia в обновленной, совершенно инновационной версии.

Ожидается такое знаменательное событие в следующем, 2021 году. Былые задумки по демонстрации Fabia IV поколения на мировых автомобильных площадках в 2022 году организаторы концерна подвергли пересмотру.

Это упростит техническим специалистам гиганта чешской автомобильной индустрии параллельное изготовление старых и новых платформ внутри одной группы. Сейчас принято решение, что инновационная модификация увидит мир в 1-м полугодии наступающего года.

Первые варианты нового супермини начнут выставлять в залах по демонстрации автоновинок Великобритании ближе к окончанию 2021 года. Весь облик Fabia, вместе с проведением широкой модернизации всей версии платформы, которая используется с 2008 года, будет изменен в нынешнем году, а в дальнейшем ее заменят на платформу MQB A0.

Точно такую же платформу применяют для своих творений Audi A1 Sportback, Seat Ibiza и Volkswagen Polo. Недавно были найдены модели Fabia на базе Polo. Что особенно важно, эта платформа гарантирует, что чешский супермини больше не будет «бедным родственником» в линейке.

Что касается стиля, эксперты предполагают больший диапазон изменений, чем для Fabia во время перехода от второго к третьему поколению. Вдохновением станет, в частности, кроссовер Kamiq, а также новинка получит элементы дизайна и детали от Scala и Octavia.

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