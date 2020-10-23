Электромобиль Volkswagen ID.3 получил «5 звезд» в краш-тестах Euro NCAP

Сегодня, 10:31

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Электромобиль Volkswagen ID.3 получил «5 звезд» в краш-тестах Euro NCAP
Новый электромобиль Volkswagen ID.3

В эти дни в Германии электрокар инновационной конструкции Volkswagen ID.3, созданный на прогрессивной электрифицированной платформе MEB, участвовал в краш-тестах Euro NCAP. Техника завоевала высшие оценки «пять звезд» во всех номинациях.

Это оценки за сохранение пассажиров во время движения, малышей и других незащищенных участников движения на автодорогах, за создание электронных приборов, помогающих человеку за рулем. Защита взрослых по ходу испытаний Euro NCAP осуществляется по реакции на передние, боковые, задние удары.

Высокая прочность на удары, эффективность мер по эвакуации и спасению людей позволила новому Volkswagen ID.3 получить 87%. Защитные функции для детей у Volkswagen ID.3 составили 89%.

Что при этом главное: защита детей при переднем и боковом ударе, возможность крепежа детских кресел, оборудование по безопасной перевозке детей. Испытания Euro NCAP определяют уровень защиты уязвимых участников дорожного движения. Это велосипедисты и пешеходы.

Машина должна мгновенно автоматически останавливаться (система AEB). Инновационная модель Volkswagen ID.3 имеет: ассистента движения по полосе и ассистента контроля дистанции спереди с функцией автоматического торможения.

Первым из всех автомобилей немецкого автопроизводителя Volkswagen ID.3 получил центральную подушку безопасности для передних пассажиров. Система защищает от удара головами водителя и переднего пассажира.

Volkswagen ID.3 дополнительно оснащен: адаптивным круиз-контролем с функцией прогнозирования скорости. Прибор берет на себя автоматизированное управление на скорости до 160 км/ч.

Позволяют безопасно и уверенно вести машину: ассистент движения в пробке, система контроля слепых зон с функцией предупреждения о движении транспортных средств сзади, ассистент аварийной остановки и парковочный автопилот.

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