Skoda назвала стоимость новой Octavia в РФ

Сегодня, 08:52

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Skoda назвала стоимость новой Octavia в РФ
Автомобиль Skoda Octavia

В России автопроизводитель Skoda из Чехии открыла для отечественных автовладельцев прием заявок на приобретение инновационной модели Octavia IV поколения. Наиболее вероятно, что в первую очередь в Россию поставят бензиновые машины с турбированным мотором объемом 1,4 л, мощностью 150 л. с.

Двигатель будет работать в паре либо с 6-ступенчатой МКПП, либо 8-ступенчатым автоматом. Сейчас уже вовсю автомобили собираются на автосборочном предприятии Нижегородской области. Стоимость новинки начинается с 1 409 000 рублей.

Полная комплектация будет продаваться по цене от 1 757 000 рублей. Стандартная комплектация оснащена оптикой, созданной по LED технологии и шины сечением 16.

Салон машины оборудован мультимедиа-системой с сенсорным дисплеем, установлен кондиционер. Даже базовая версия авто запускается без ключа. Версия дороже выпускается с дополнительными помощниками водителя электронного типа. Передние сидения в ней более удобные и комфортные. Стоит новинка 1 556 000 рублей.

Самая топовая комплектация, помимо всего вышеперечисленного, предполагает динамические указатели поворотов, диски 17 радиуса, хромированную решетку радиатора, при этом в салоне будет более дорогая мультимедиа-система и цифровая «приборка».

Можно добавить еще и дополнительные опции. Сообщается, что цена самой оснащенной во всех смыслах комплектации будет стоить примерно два с половиной миллиона рублей.

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