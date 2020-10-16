Китайский электромобиль JAC iEV7S установил рекорд России по дальности пробега

Сегодня, 09:48

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Китайский электромобиль JAC iEV7S установил рекорд России по дальности пробега
Электрокар JAC iEV7S

В России электрокар JAC iEV7S, который занесен в «Книгу рекордов России», соблюдая средний скоростной режим гонки 47 км/ч, потратив на это более восьми часов, проехал путь 376 км, не требуя дополнительной зарядки АКБ. Получается, что это транспортное средство увеличило почти на добрую сотню километров запас хода, заявленный компанией-изготовителем.

По паспорту, запас хода для данного автомобиля равняется 280 км. Этот заезд преследовал основную цель – определение расстояния, которое электромобиль проедет на одной полной зарядке. Организаторы пробега дали команду на финиш транспортному средству только тогда, когда аккумуляторная батарея электрокара JAC iEV7S разрядилась «в ноль».

Сразу же после остановки машины к ней поспешили технические специалисты РАМК. Автомобильные мастера специализируются по «реанимации» электромобилей. Эксперты объясняют, что имеют дело с продукцией Китая первый раз. Как правило, приходится работать по «оживлению» электрокаров мировых производителей типа Jaguar или Tesla.

Электрокар JAC iEV7S, установивший нынешний рекорд, оснащен электродвигателем, который генерирует 115 лошадиных сил при 270 Нм крутящего момента. В режиме обычного движения машина разгоняется плавно.

Когда же ее переводят в режим экономичной езды, педаль акселератора реагирует на нажатие более «вяло», хотя, скорее всего, это будет мало заметно в городских условиях, когда двигаешься в плотном потоке без резкого ускорения.

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