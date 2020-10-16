Автопроизводитель УАЗ начал предлагать в аренду внедорожники «Патриот»

Сегодня, 18:10

Анна Лисова

0

Image 16+
Автопроизводитель УАЗ начал предлагать в аренду внедорожники «Патриот»

В России УАЗ предлагает желающим воспользоваться онлайн-сервисом по аренде автомобилей. 

Согласно пресс-релизу компании, арендовать УАЗ «Патриот»  можно будет на срок до 28 дней, пишет  газета «Известия». Минимальная сумма аренды составляет 10 тыс. рублей. 

На данный момент воспользоваться этим сервисом проката могут только автомобилисты, которым уже исполнилось 25 лет, а их водительский стаж составляет не менее трех лет. 

Пока для бронирования доступны внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой передач Powerglide 6L50 французского производства и 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Такая модель потребляет при езде по шоссе 9,5 литров топлива. 

Автомобиль, взятый в прокат, можно использовать для езды по России. Никаких ограничений по пробегу по территории страны нет.

Получить автомобиль в аренду можно будет в дилерском центре УАЗ, оплатив услугу онлайн. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Dacia показал серийный электромобиль Spring

16-10-2020, 19:21

В России введут новые штрафы за неисправность автомобиля в 2021 году

15-10-2020, 15:37

Названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей в России

14-10-2020, 13:14

Машины с армянскими номерами задерживают в России

13-10-2020, 10:18

Новый кроссовер Renault за 510 тысяч рублей показали на рендере

29-09-2020, 18:03

АвтоВАЗ собрал первый экземпляр новой Lada Largus FL

25-09-2020, 09:15

Kia с 21 сентября в России запускает подписку на автомобили

22-09-2020, 11:32

В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

21-09-2020, 13:42

Эксперт рассказал, как распознать обман при покупке машины с пробегом

20-09-2020, 23:13

Названы методы обмана при продаже автомобилей

16-09-2020, 15:13

Появились «живые» фото салона новых Renault Logan и Sandero

14-09-2020, 12:41

В дорогих электрокарах Tesla нашли изоленту и палки

12-09-2020, 21:51

В Петербурге началось производство обновленного автомобиля Kia Rio

8-09-2020, 13:19

Названы три продуктивных способа предотвратить коррозию автомобиля

1-09-2020, 09:21

Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

19-08-2020, 22:28

В российских автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

18-08-2020, 12:43

Три нововведения ждут автовладельцев в России с 1 сентября

15-08-2020, 00:37

Подушки безопасности во многих автомобилях содержат вещество, взорвавшееся в Бейруте

13-08-2020, 14:13

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто

3-08-2020, 13:21

В России ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз

31-07-2020, 11:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров