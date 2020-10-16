Автопроизводитель УАЗ начал предлагать в аренду внедорожники «Патриот»

В России УАЗ предлагает желающим воспользоваться онлайн-сервисом по аренде автомобилей.

Согласно пресс-релизу компании, арендовать УАЗ «Патриот» можно будет на срок до 28 дней, пишет газета «Известия ». Минимальная сумма аренды составляет 10 тыс. рублей.

На данный момент воспользоваться этим сервисом проката могут только автомобилисты, которым уже исполнилось 25 лет, а их водительский стаж составляет не менее трех лет.

Пока для бронирования доступны внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой передач Powerglide 6L50 французского производства и 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Такая модель потребляет при езде по шоссе 9,5 литров топлива.

Автомобиль, взятый в прокат, можно использовать для езды по России. Никаких ограничений по пробегу по территории страны нет.

Получить автомобиль в аренду можно будет в дилерском центре УАЗ, оплатив услугу онлайн.