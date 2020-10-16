Названы способы обмана покупателей автомобилей с пробегом

Во все времена на авторынке наиболее популярная ошибка, которую совершают покупатели машин с пробегом – ржавый и битый кузов. Это почти всегда заканчивается дорогостоящим ремонтом либо 100%-й потерей ездовых свойств транспортного средства. Эти хитрости продавцов в интервью на сайте URA.ru раскрыл опытный автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Автовладельцы, не разбирающиеся в авто, ведутся на заманчивые предложения продавцов, приобретая машины с битым либо ржавым кузовом. Крашеный, битый корпус – самый большой просчет при покупке подержанного автомобиля и максимальная потеря в перспективе. Такое приобретение чревато крупным ремонтом в недалеком будущем и даже разрушением машины», — подчеркнул Вячеслав Субботин.

Эксперт рассказал, что ушлые продавцы даже после серьезных ДТП настолько умело вытягивают и красят кузов, что, при внешнем осмотре «на глаз» неопытный покупатель просто ничего не заподозрит. Во исключение обмана, следует сразу осуществлять анализ состояния кузова только в сервисе на специальном стенде.

Следующее важное действие – обязательный анализ состояния главных узлов и агрегатов автомобиля: двигателя, КПП, подвески. Диагностика на компьютере не может определить реальный износ мотора. Аналогично с трансмиссией и деталями ходовой части, особенно сайлентблоками и амортизаторами. Техническое состояние этих узлов следует проверять особенно тщательно.

Дилеры и перекупщики используют при реализации авто собственные обманные схемы. Субботин предупреждает: дилеры очень часто уменьшают реальный пробег машины. Кроме того, договорные условия, невыгодные покупателю, они прописывают мелким шрифтом.

Перекупщики при продаже скрывают дефекты. Машины продаются, как вроде они в идеальном состоянии и совсем без проблем. В заключение эксперт призвал отказаться от покупки автомобиля с пробегом, отметив, что лучше всего – купить новый.

Если же такой возможности нет, то машины с вариаторами, «роботом» DSG и моторами с непосредственным впрыском топлива вообще рассматривать не стоит.