Dacia показал серийный электромобиль Spring

Сегодня, 19:21

Александр Зуев

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Dacia показал серийный электромобиль Spring

Румынский бренд Dacia, принадлежащий Renault, показал серийную версию дебютной модели Spring Electric, которая станет самым недорогим электрокаром на европейском рынке. Ее стоимость составляет 10 тыс. евро. 

Электромобиль получил 45-сильный электромотор, питающийся от литий-ионного аккумулятора на 26,8 киловатт-часа, и узлы от кроссовера Renault City K-ZE.

Размеры компактного Spring Electric – 3734x1622x1516 мм. Дорожный просвет составил 150 миллиметров, а размер колесной базы -  2423 миллиметров.

Электрокар снабжен электростеклоподъемниками дверей, центральным замком с дистанционным управлением, а также электроусилителем рулевого колеса. Максимальная скорость электрокара равна 125 км/ч, а заявленный запас хода составляет 225 километров. Заметим, что в автомобиле предусмотрен  режим «Eco», увеличивающий максимальный пробег  на 10%. При его активации отдача двигателя снижается до 31 силы, а максимальная скорость - до 100 км/ч, пишет autonews.ru.

Электромобиль заряжается от домашней розетки в течение 14 часов, а при использовании системы Wallbox — менее 5 часов. Продажи Dacia Spring Electric в Европе запланированы на весну 2021 года. 

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