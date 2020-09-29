В России введут новые штрафы за неисправность автомобиля в 2021 году

Сегодня, 15:37

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В России введут новые штрафы за неисправность автомобиля в 2021 году

Министерство внутренних дел России разработало новые правки в ПДД. 16 октября их внесение будет окончено. 

Представители МВД сообщили, что новый пакет начнет действовать с 1 июня 2021 года. Уточнилось, что поправки коснулись ст. 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». Были введены новые нарушения, штрафы за которые будут достигать 500 рублей.

В список нарушений вошло использование шин, несоответствующих сезону, скорости и размеру. Также штрафом будет наказываться, если хотя бы на одном колесе зимой стоит несезонная шина. По новым правилам запрещается устанавливать шины разной конструкции, скорости, углубления рисунка протектора и размерности. Под запрет попало использование дисков со сваркой или без наличия болтов крепления. Шины с повреждениями тоже облагаются штрафом.

По новым правилам нарушением будут считаться неработающие стоп-сигналы, контурные и габаритные огни. Также запрещается клеить на фары окрашенные или бесцветные оптические детали.

Российские водители обязаны будут заплатить штраф и за несоблюдение правил тонировки. Ветровое стекло должно теперь пропускать более 70% света, а лобовые стекла у бронированных авто – более 60%.

Также нарушением будет считаться езда с трещинами на стеклах или стеклоочистителями, которые вышли их строя.

Представители Национального автомобильного союза прокомментировали данные изменения. По их словам, ГИБДД не сможет предоставить достаточного числа сотрудников, которые в состоянии будут проверить все эти нюансы. Поэтому выявлять их будут на техническом осмотре.

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