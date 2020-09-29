Названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей в России

Составлен рейтинг марок автомобилей, которые чаще всего в России попадают в крупные ДТП. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на статистику, которая была предоставлена компанией «АльфаСтрахование».
Речь идет об авариях, после которых автомобиль уже не подлежит восстановлению.
Так, оказалось, что чаще всего в крупные аварии в России попадает автомобили премиум бренда Porsche (с долей в ДТП 075%). Второе место в этом рейтинге занял бренд Infiniti (0,58%), а на третьем оказались автомобили бренда Mercedes-Benz (0,55%). В список самых аварийных также попали бренды Jeep (0,51%), BMW (0,5%) и Audi(0,49%).
А вот среди автомобилей массового сегмента лидером в рейтинге оказался бренд Renault (0,54%). Также среди брендов, которые часто попадают в серьезные ДТП, отечественная Lada, KIA и Suzuki.
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