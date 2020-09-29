Названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей в России

Составлен рейтинг марок автомобилей, которые чаще всего в России попадают в крупные ДТП. Об этом сообщает издание «Известия » со ссылкой на статистику, которая была предоставлена компанией «АльфаСтрахование».

Речь идет об авариях, после которых автомобиль уже не подлежит восстановлению.

Так, оказалось, что чаще всего в крупные аварии в России попадает автомобили премиум бренда Porsche (с долей в ДТП 075%). Второе место в этом рейтинге занял бренд Infiniti (0,58%), а на третьем оказались автомобили бренда Mercedes-Benz (0,55%). В список самых аварийных также попали бренды Jeep (0,51%), BMW (0,5%) и Audi(0,49%).

А вот среди автомобилей массового сегмента лидером в рейтинге оказался бренд Renault (0,54%). Также среди брендов, которые часто попадают в серьезные ДТП, отечественная Lada, KIA и Suzuki.