Машины с армянскими номерами задерживают в России

Сегодня, 10:18

Анна Лисова

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Машины с армянскими номерами задерживают в России

В России задерживают машины с армянскими номерами, а владельцам таких авто предлагают платить пошлину в сотни тысяч рублей.

Сейчас на дорогах РФ немало автомобилей с армянскими номерами, которыми владеют граждане РФ. А все потому, что из-за таможенного законодательства в период с 2014 по 2019 года покупка автомобилей в Армении была выгодной. И это подтолкнуло немало россиян приобрести автомобиль в Армении.

Стоит отметить, что на армянских номерах можно было ездить без перерегистрации более пяти лет, но сейчас вступили в силу изменения, которые предполагают перерегистрацию автомобилей сразу же. Автомобили на армянских номерах арестовывают, а их владельцам приходится нести огромные расходы. За нарушение правила ввоза автомобиля могут лишить прав. А забрать машину со штрафплощадки можно будет лишь уплатив таможенные пошлины.

Владельцы нерастаможенных автомобилей в Ставрополье написали петицию президенту России, в которой выразили свое несогласие с мерами. Они отмечают, что уплачивали таможенные пошлины в Армении, которые на момент покупки автомобиля были действительно ниже, чем в России.

Ситуацию прокомментировал автоюрист Лев Воропаев. Он объяснил, что в данном случае ошибочно заявлять, что штрафуют владельцев транспортных средств за внесения изменений в законодательство задним числом.

«На самом деле ГИБДД выявляет нарушение правил регистрации транспортных средств, потому что по российским нормам гражданин должен поставить автомобиль на учет по месту жительства в течение десяти суток, а это подразумевает оплату всех пошлин», - подчеркнул Воропаев.
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