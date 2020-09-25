Новый кроссовер Renault за 510 тысяч рублей показали на рендере

Французский автомобильный бренд Renault продолжает трудиться над своим новым кроссовером, который обещает быть недорогим. Предполагается, что называться он будет Kiger.

Ранее в Сети появились шпионские снимки авто. Дизайнеры, внимательно изучив их, попытались представить, как может выглядеть кроссовер Renault Kiger в окончательном варианте. Они выложили пару рендерных изображений.

Экстерьер Renault Kiger во многом будет похож на экстерьер автомобиля марки Kwid 2019 года. Некоторые детали он позаимствует у пятиместного универсала Triber.

[media=https://twitter.com/SRKDesignsIndia/status/1310400600266305537]

Предполагается, что новинка получит светодиодные С-образные фонари и рейлинги на крыше. Задний бампер будет выполнен из пластика серебристого цвета, который расположится выше, чем обычно.

По слухам, кроссовер будет построен на платформе Renault CMF-A +. Под капотом у него расположатся два двигателя, один из которых будет турбированным. Ожидается отдача 72 или 100 лошадиных сил.

В пару к двигателям будет идти «автомат» на 6 скоростей или механическая трансмиссия.

Предполагаемая цена новинки - 510 тысяч рублей. В продажу кроссовер должен выйти в начале 2021 года, пишет «Дейли-Мотор».