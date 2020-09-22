АвтоВАЗ собрал первый экземпляр новой Lada Largus FL

На АвтоВАЗе собрали первый экземпляр обновленной Lada Largus FL. Сообщение об этом появилось в группе «AvtoVAZ News» соцсети Вконтакте. Речь идет об универсале белого цвета в топовой комплектации Luxe.

Подчеркивается, что машина полностью сделана из оригинальных комплектующих - это значит, что такие впредь будут применяться при серийной сборке. Завод решил проблему с поставками и готов начать массовое производство - поставить обновленную Lada Largus FL на конвейер.

По имеющейся информации, в массовое производство гигант отечественного автопрома намерен запустить этот автомобиль с конца октября.

После рейстайлинга Largus получила полностью новую переднюю часть кузова, которая выполнена в фирменном Х-стиле. Автомобиль обзавелся оригинальным бампером и новыми передними крыльями, капотом и решеткой радиатора.

Головную оптику машина позаимствовала у Renault Logan второго поколения.

Складные боковые зеркала с подогревом ей «достались» от LADA Vesta. Будет у него также «жабо» из пластика со встроенными форсунками омывателя и новая укороченная антенна на крыше.

Задняя часть автомобиля, как предполагают эксперты, осталась без изменений.