Эксперт рассказал, как распознать обман при покупке машины с пробегом

Покупая автомобиль с пробегом, необходимо помнить, что владельцы машин зачастую скрывают некоторые нюансы. Как правило, недобросовестные продавцы идут на всевозможные уловки, поэтому при покупке подержанной машины терять бдительность нельзя.

В этой связи эксперт Вячеслав Субботин рассказал, как не дать себя обмануть.

Как он отметил, прежде всего, нужно обратить внимание на кузов, так как по нему можно оценить реальный возраст машины. По кузову можно понять, попадала ли она в ДТП. На кузове могут быть следы ржавчины или слои краски в некоторых местах толще, чем должно быть. У восстановленных после ДТП автомобилей обычно сорвана краска на болтах деталей. Специалист также советуют оценить состояние коробки передач. Если пробег машины превышает 100 тысяч км, а вариатор ни разу не проходил через обслуживание, можно попросить сбросить цену. Эксперт также рекомендует не верить спидометру при определении пробега, поскольку его можно скрутить. Помимо прочего, стоит оценить подвеску и тормозные диски на степень износа. Если они сильно изношены, значит пробег намного больше, чем 10-20 тысяч км. Далее нужно осмотреть мотор, в памяти которого хранится информация датчиков и данные о последнем обслуживании. При диагностике мотора следует обращать внимание на его выхлоп.

Проверять транспорт нужно на бездорожье, пишет URA.Ru . При проверке следует прислушиваться, не гремит ли машина и как она ведет себя в разных ситуациях.

При изучении документов эксперт советует обратить внимание на количество владельцев и сведения о ДТП.



