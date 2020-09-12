Названы методы обмана при продаже автомобилей

Эксперт из юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал о способах обмана покупателей в процессе продажи автомобиля. Об этом сообщает «Прайм».

Специалист рассказал, что мошенники все чаще и чаще находят новые методы обмана покупателей. Виной всему современные технологии. Редин поделился, что самым частым примером при продаже автомобиля с пробегом является просьба прислать задаток на электронный кошелек. После этого продавец сразу исчезает и не выходит на связь.

Эксперт предупредил водителей и посоветовал не иметь дело с продавцами, которые просят задаток еще до осмотра авто.

«Как правило, мошенник начинает требовать от покупателя предоплату по причине огромного ажиотажа на автомобиль», - объяснил Редин.

Довольно часто случаются и спам-звонки от незнакомых номеров. Если человек перезванивает, с него списывается сумма денег.