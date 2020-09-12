Появились «живые» фото салона новых Renault Logan и Sandero

Фотошпионы смогли сделать «живые» фотографии салона новых Dacia Sandero и Logan, которые в России продаются под брендом Renault.

Опубликованные в сети фото демонстрируют, что в салоне новых Dacia Sandero и Logan не будет круглых дефлекторов вентиляции, но зато появятся 5-угольные вытянутые детали с ползунками.

Между спидометром и тахометром будет стоять дисплей бортового компьютера. Что касается приборной шкалы, то она появится в белом цвете.

Шайбы для управления климатической системой станут более современными на вид, а также получат функцию подсветки.

Sandero и Logan также обзавелись мультифункциональным рулевым колесом с измененным дизайном, в котором больше кнопок. В салоне будет стоять система мультимедиа с дисплеем на 7 дюймов и электромеханическим ручным тормозом.

Кроме того, «пятиступку» сменит механическая «шестиступка».

Дебютируют новинки 29 сентября. До этой даты производитель не раскрывает ни интерьер, ни экстерьер, ни технические характеристики моделей.

Живые фото салона, сделанные автошпионами, опубликовал портал Cochespias.