В Петербурге началось производство обновленного автомобиля Kia Rio

В Петербурге на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стартовало серийное производство обновленного седана Rio, сообщает газета «Известия ».

Разрабатывал дизайн для этой модели вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон. В компании объяснили, что после обновления Kia Rio выглядит более спортивно, и в целом его «начинка» стала более функциональной.

После обновления Kia Rio выпускается с новыми бамперами. Также модернизирована решетка радиатора и поменялся дизайн оптики. Было решено также установить светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.

В новом дизайне нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

На российском рынке будут продаваться Kia Rio с двигателями объемом в 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.). Это бензиновые атмосферные четырехцилиндровые моторы. Покупатель сможет выбрать версию либо с шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Пока нет подробной информации о том, когда Kia Rio появится в продаже. Также не сообщается, каким будет ценник обновленной версии.