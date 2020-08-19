Названы три продуктивных способа предотвратить коррозию автомобиля

Эксперты знают три лучших способа предотвратить коррозию автомобиля.

Специалисты в области автопрома подсказали, какими способами можно эффективнее всего защитить свое авто от ржавчины. Ведь из-за коррозии металла можно столкнуться с тем, что придется шлифовать, а, возможно, даже и сваривать кузов.

Первым делом после покупки авто следует провести его антикоррозийную обработку. Так машина получит основную защиту, хотя ржавчина со временем все равно доберется до мест, не затронутых обработкой. Как альтернатива - можно прикрепить на кузов антигравийную пленку, которая убережет авто от контакта с водой.

Помимо этого отличным вариантом, тем более для самых уязвимых мест, послужат защитные протекторы. Специалисты советуют для обеспечения хорошей защиты приобретать не менее 20 штук, каждая из которых рассчитана на 50 сантиметров площади. Наклеиваются протекторы в наиболее беззащитных местах.

Если все же по какой-то причине коррозия проявилась, нужно обзавестись преобразователем ржавчины. Они бывают аэрозольные, жидкие или гелевые. Они помогут остановить дальнейшее продвижение коррозии. В крайнем случае при отсутствии преобразователя сойдут народные средства в виде столового уксуса или пищевой соды.