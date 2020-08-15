Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Россия активно занимается разработкой и производством собственного электромобиля Zetta. По мнению производителя, эта модель будет одной из самых бюджетных во всем мире. Сотрудники La Vanguardia (испанская газета) отметили, что модель достаточно удобная, имеет приятный, стильный внешний вид, и относится к ряду бюджетных вариантов.

Согласно бизнес-плану, стоимость такой покупки обойдется в 550 тыс.руб. Автомобиль может преодолеть дорогу в 180 километров при скорости 10 километров в час (экорежим). Если сравнить модель с китайским производством, то по такой же стоимости предлагаются варианты, которые смогут преодолеть не больше ста километров.

Автомобиль можно заряжать от любого источника, даже от обычной зарядки. Серийная сборка планируется на конец текущего года. Также компанией вместе с «Россети» была разработана отдельная дорожная карта с зарядными устройствами, которые будут установлены в ближайшем будущем.