В российских автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Сегодня, 12:43

Анна Лисова

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В российских автосалонах наблюдается дефицит автомобилей
Автосалон

Из-за резкого роста спроса в июле на автомобили в России образовался дефицит машин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных авторитейлеров. Статистика показала, что в июле в годовом выражении спрос на автомобили вырос на 7%.

По мнению владельцев автосалонов, нехватка новых автомобилей обусловлена не только резким ростом спроса на новые авто. Они отмечают, что в сезон отпусков традиционно снижается темп производства автомобилей. А в текущем году замедляться производство начало еще раньше, из-за введенных карантинных мер.

В частности, наибольший дефицит возник на автомобили брендов Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen, Hyundai.

Как рассказал глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев, сейчас дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Он прогнозирует, что такая ситуация будет сохраняться до конца осени. А на некоторые модели дефицит может ощущаться и зимой. Но дилеры все же надеются, что осенью им удастся удовлетворить спрос на новые авто.

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