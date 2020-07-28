Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто

Эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали о пяти машинах, кузова которых наиболее стойкие к коррозии. Конечно же, появление ржавчины во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества кузовного ремонта, если машина побывала в ДТП. Тем не менее, некоторые модели при равных условиях ржавеют меньше. Porsche Cayenne один из таких автомобилей. Речь идет именно о кроссовере первого поколения, который собирался с 2002 по 2019 годы. Лакокрасочное покрытие этого автомобиля довольно толстое, поэтому лучше защищает кузов. Сколы чаще всего встречаются под пластиковыми деталями.

Еще одна модель со стойким к коррозии кузовом - Audi A6. Кузов этого седана выполнен из алюминия. Но из-за низкого клиренса часто коррозия повреждает днище Audi A6 даже при бережном отношении. Volvo S80 также получил хороший кузов. У него нет откровенно слабых мест. Владельцы Volvo S80 говорят о том, что внезаводские работы по кузову могут ухудшить качество антикоррозийной обработки, поэтому многие до последнего тянут с обновлением лакокрасочного покрытия. Mercedes-Benz S-класса в кузове W221 тоже имеет довольно хорошие показатели стойкости к коррозии. Качество окраски у модели очень хорошее, потому ржавчина на капоте, крыльях и дверях встречается редко.

Хорошо защищен от коррозии и Volvo XC90. При его сборке использовалась сталь, которую покрыли толстым слоем краски. А слабые места у этого автомобиля под пластиковыми деталями, а также на передних лонжеронах и подрамнике.