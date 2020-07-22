Эксперт Пименов назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле

Сегодня, 09:41

Анна Лисова

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Эксперт Пименов назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Автомобильный набор для дальних путешествий

О том, каким должен быть автомобильный набор для дальних путешествий рассказал эксперт издания «За рулем» Илья Пименов, передает РИА Новости. В этот набор Пименов включил сразу 12 предметов. По его словам, следует с собой в дальнюю дорогу брать обязательно знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода и сигнальный жилет. Назначения всего этого, конечно же, знает каждый автомобилист. И вряд ли кто-то скажет, что вышеуказанные предметы не нужны в дальней дороге.

Помимо этого в длительную поездку следует обязательно взять запас топлива. В большинстве случаев достаточно, чтобы в багажнике было хотя бы литров 10 топлива. Такого запаса должно хватить до ближайшей заправки. В дальнюю дорогу следует взять также воду для питья и мытья рук. Воду также можно будет при необходимости залить в бачок стеклоомывателя или расширительный бачок.

Обязательно необходимо возить с собой моторное масло. Хотя бы литр масла, такого же, как залито в двигатель, всегда следует возить в багажнике. Помимо этого эксперт также порекомендовал иметь в запасе набор для ремонта бескамерных шин. Необходимыми в длительной дороге он считает запасные предохранители, наборы ламп для оптики и фонарь.

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