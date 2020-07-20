Лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей определены

Сегодня, 21:51

Ольга Громова

0

Image 16+
Лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей определены

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» составили рейтинг лучших полноприводных машин с пробегом по цене до одного миллиона рублей на вторичном рынке.

На первое место они поставили Hyundai Creta. За такую стоимость можно приобрести автомобиль-двухлетку с «автоматом», 2-литровым двигателем и пробегом всего 30-40 тысяч километров.

Второго места удостоился кроссовер Renault Kaptur. За миллион можно приобрести полноприводное авто с двухлитровым мотором, коробку лучше выбирать механическую - она надежнее.

На третьей позиции Kia Sorento. За миллион, правда, достанется 6-7-летка с пробегом в 100, а то и все 120 тысяч километров.

Subaru Forester, известный японский «кросс», на четвертой строчке импровизированного рейтинга. Миллиона рублей хватит только на покупку, как и в предыдущем случае, автомобиля в возрасте 6-7 лет.

Еще один кроссовер из страны восходящего солнца - Mazda CX-5 - на пятом месте. Правда, в случае с ним автомобиль будет еще старше. За миллион можно купить на вторичке полноприводную версию 2012-2013 годов с двухлитровым мотором и «автоматом».

У Volvo XC60 6 место. Бюджет позволяет приобрести автомобиль 7-8 лет. Если остановить выбор на этой модели, то стоит выбирать версии с 5-цилиндровыми двигателями.

Замыкает рейтинг Jeep Cherokee. За один миллион рублей можно купить приличное авто в возрасте 5-6 лет с пробегом в 100 тысяч километров на спидометре. Если покупать такой автомобиль, то стоит остановить выбор на версии с 2,4-литровым двигателем, считают эксперты.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

20-07-2020, 16:46

В России запретят устанавливать на автомобили подержанные запчасти

19-07-2020, 22:05

Nissan официально представил новый серийный электрический кроссовер Ariya

15-07-2020, 20:29

В России автомобилисты рассказали, как будут экономить на бензине

11-07-2020, 11:57

Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

10-07-2020, 11:50

Зачем в жару нужно включать в машине печку

8-07-2020, 12:33

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ впервые опубликованы

8-07-2020, 11:52

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus ставит рекорды продаж

1-07-2020, 19:05

В Японии автомобили с пробегом подешевели более чем на 40%

1-07-2020, 09:34

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

26-06-2020, 12:10

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

24-06-2020, 19:00

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления

23-06-2020, 15:05

Lada Vesta лишилась одной комплекатции

20-06-2020, 10:30

Названы 5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

15-06-2020, 14:22

Названы 5 основных проблем, мешающих продаже подержанного автомобиля

15-06-2020, 11:42

Опубликован рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

14-06-2020, 10:53

Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

13-06-2020, 09:52

Появился рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

12-06-2020, 17:47

Акции конкурента Tesla взлетели в цене за три дня

10-06-2020, 08:25

Китайцы решили главную проблему компании Tesla

9-06-2020, 16:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров