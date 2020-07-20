Лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей определены

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» составили рейтинг лучших полноприводных машин с пробегом по цене до одного миллиона рублей на вторичном рынке.

На первое место они поставили Hyundai Creta. За такую стоимость можно приобрести автомобиль-двухлетку с «автоматом», 2-литровым двигателем и пробегом всего 30-40 тысяч километров.

Второго места удостоился кроссовер Renault Kaptur. За миллион можно приобрести полноприводное авто с двухлитровым мотором, коробку лучше выбирать механическую - она надежнее.

На третьей позиции Kia Sorento. За миллион, правда, достанется 6-7-летка с пробегом в 100, а то и все 120 тысяч километров.

Subaru Forester, известный японский «кросс», на четвертой строчке импровизированного рейтинга. Миллиона рублей хватит только на покупку, как и в предыдущем случае, автомобиля в возрасте 6-7 лет.

Еще один кроссовер из страны восходящего солнца - Mazda CX-5 - на пятом месте. Правда, в случае с ним автомобиль будет еще старше. За миллион можно купить на вторичке полноприводную версию 2012-2013 годов с двухлитровым мотором и «автоматом».

У Volvo XC60 6 место. Бюджет позволяет приобрести автомобиль 7-8 лет. Если остановить выбор на этой модели, то стоит выбирать версии с 5-цилиндровыми двигателями.

Замыкает рейтинг Jeep Cherokee. За один миллион рублей можно купить приличное авто в возрасте 5-6 лет с пробегом в 100 тысяч километров на спидометре. Если покупать такой автомобиль, то стоит остановить выбор на версии с 2,4-литровым двигателем, считают эксперты.